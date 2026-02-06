Mercato OL : Annoncé sur le départ, Fonseca lâche sa réponse

En fin de contrat à l’OL en 2027, Paulo Fonseca a livré sa première réponse à la question sur son avenir à Lyon.

Mercato : Pedro Alves annonce le départ de Fonseca de l’OL

Arrivé à l’OL fin janvier 2025, Paulo Fonseca a encore un an et demi de contrat avec le club rhodanien. Cependant, la rumeur sur son avenir circule déjà entre Rhône et Saône.

Selon Pedro Alves, directeur général du club d’Alverca et ex-collaborateur du technicien portugais à Braga, ce dernier ne fera pas de vieux os sur le banc des Gones. « Il ne restera pas longtemps à Lyon, pour de bonnes raisons », a confié le dirigeant au média O Jogo.

Le coach de l’OL a d’excellentes relations avec la Direction

Interrogé en conférence de presse sur son futur proche, Paulo Fonseca a souligné d’excellentes relations avec les dirigeants de l’Olympique Lyonnais :

« Je suis très content ici. J’ai une grande relation avec Matthieu Louis-Jean (Directeur technique) et Benjamin Charier (Responsable du recrutement). Avec Michael Gerlinger (Directeur général) plus directement. Ils sont toujours à nos côtés pour aider le groupe, améliorer le groupe de travail ».

Fonseca : « Aucune discussion sur ma prolongation »

Il est ensuite resté flou dans sa réponse sur une éventuelle prolongation de son contrat à l’OL. Selon lui, « aucune discussion n’a été entamée pour le moment » dans ce sens. Si « le club a cette intention, nous aurons le temps de parler », a-t-il ajouté.

Des résultats assez satisfaisants

Ayant succédé à Pierre Sage sur le banc de Lyon en pleine saison dernière, Paulo Fonseca avait réussi à qualifier le club pour la Ligue Europa, en finissant 6e de Ligue 1.Cette saison, son bilan général est de 22 victoires, 3 nuls et 6 défaites.

En coupe d’Europe, l’équipe du Portugais a fini en tête au classement à l’issue de la phase Ligue et est qualifiée directement pour les 8es de finale. Cela, grâce à ses 7 victoires en 8 matchs.

En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est 4e, à égalité de points avec Marseille, le 3e. Les Gones sont également en quarts de finale de la coupe de France. Ils affronteront le RC Lens, le 4 mars prochain.

