OL: Endrick encore décisif, Lyon fait peur avec le Brésilien

Buteur contre Laval, mercredi, en coupe de France, Endrick continue de porter l’OL depuis son arrivée en janvier 2026.

OL-Laval : Endrick débloque le match fermé

Auteur du but de la victoire de l’OL contre le LOSC (2-1) en 16es de finale de la coupe de France, Endrick a été encore décisif contre le Stade Lavallois, en 8es de finale. D’un tir puissance, il a inscrit le premier but de Lyon (80e) à Décines.

Dans sa réaction d’après-match, l’attaquant Brésilien assure qu’il a déchargé toute « sa rage sur la frappe pour marquer ce but ». Le club rhodanien a remporté le match (2-0), à la suite d’un but contre son camp du gardien Maxime Hautbois, dans le temps additionnel. En effet, Lyon a été en grande difficulté face à Laval (Ligue 2), mais il obtient son billet pour les quarts de finale.

Le Brésilien marque et permet à Lyon de « continuer l’aventure en coupe de France »

Recrue vedette de l’Olympique Lyonnais, Endrick se réjouit d’avoir débloqué le match fermé, contre les Lavallois. « Cette victoire est très importante pour continuer l’aventure en coupe de France. Nous n’avons pas été très bons dans le jeu collectivement, ça a été difficile, mais on a lutté, on n’a rien lâché. L’essentiel est d’avoir gagné, je suis très heureux », s’est-il réjoui.

Endrick, le nouveau facteur X de l’Olympique Lyonnais

En effet, le joueur prêté par le Real Madrid est le nouveau facteur X de l’OL. C’est lui qui ouvre la voie ou qui donne la victoire aux Gones quand ils sont en difficulté collectivement.

« Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités, c’est peut-être la seule et j’ai réussi à la mettre au fond. C’est un peu la caractéristique d’un numéro 9 d’être capable de marquer ce genre de but. C’est ce genre de buts que je dois marquer, même quand c’est dur », a-t-il souligné.

Avec Endrick, l’équipe de Paulo Fonseca a enregistré 5 victoires en 5 matchs. En Ligue 1, elle a inscrit 8 buts et en a concédé 3 en 3 matchs. En coupe de France, Lyon a marqué 4 buts contre un seul concédé en 2 matchs disputés avec l’international Brésilien (14 sélections).

5 buts en 5 matchs : L’OL tient un vrai numéro 9 !

Recruté pour faire passer un cap à Lyon, Endrick est en passe de réussir sa mission. Il est déjà auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 5 matchs disputés en Ligue 1 et en coupe de France. « Le but d’Endrick est magnifique, avec beaucoup de qualité. Le match a été difficile pour lui […], mais il a su faire la différence au bon moment », a félicité Paulo Fonseca.

Le nouveau buteur de l’Olympique Lyonnais attend impatiemment les 8es de finale de la Ligue Europa, en mars, pour faire sa première apparition sur l’échiquier européen avec sa nouvelle équipe.

