Crise à l’OM : De Zerbi brise le silence sur sa démission !

Après le séisme de l’élimination de l’OM en Ligue des champions, Roberto De Zerbi serait proche de quitter son poste. Mais la vérité sur cette affaire est bien différente.

Le climat reste très tendu à l’Olympique de Marseille. L’humiliation subie à Bruges (0-3), synonyme d’élimination en Ligue des Champions, a semé le doute sur l’avenir de Roberto De Zerbi. De nombreux supporters et observateurs, agacé par ce revers, ont exigé son départ de l’OM.

Des informations ont circulé ces dernières heures annonçant une rupture imminente de son contrat. Des négociations seraient en cours entre le technicien italien et la direction phocéennes. Sauf que De Zerbi a personnellement tenu à éteindre l’incendie.

L’entraîneur de l’OM a été contacté par L’Équipe. Et il a vite démenti toute velléité de départ. L’Italien n’était pas présent ce jeudi à Clairefontaine avec le reste de son équipe. Mais la raison de son absence n’est pas liée à une envie de démissionner ou une frustration quelconque.

Un simple contretemps médical

Roberto De Zerbi a justifié son absence par un simple souci de santé. Cette mise au point vise à couper court aux spéculations sur un divorce imminent entre lui et l’Olympique de Marseille. La pression reste toute de même colossale sur ses épaules.

Dans un club d’envergue comme l’OM, les crises se propagent à la vitesse de l’éclair. Seul un succès probant en championnat permettra d’apaiser les tensions. Le match de samedi contre le Paris FC sera sans doute décisif. Reste à savoir si De Zerbi sera sur le banc marseillais.

