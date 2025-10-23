Stade Rennais : Thiago Motta, le gros coup du SRFC ?

Et si le Stade Rennais trouvait finalement son bonheur en Thiago Motta ? Le club breton rêve d’un nouvel élan après un début de saison en demi-teinte. Alors que l’avenir d’Habib Beye est en suspend, le nom de l’ancien joueur du PSG circule au SRFC, et la rumeur fait déjà vibrer la Bretagne.

Stade Rennais : Thiago Motta dans la short-list du SRFC pour l’après Beye

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, relayant une information de @Santi_J_FM, Thiago Motta figure dans la short-list des dirigeants rennais si Habib Beye venait à être remercié. Libre depuis son départ de la Juventus cet été, l’Italien serait étudié aux côtés d’autres profils, dont Philippe Clément.

Le Stade Rennais, actuellement en quête d’identité et de constance, explore toutes les options pour redonner du souffle à son projet. Une éventuelle arrivée de Motta représenterait un virage fort, symbolique d’une ambition retrouvée.

Une rumeur crédible mais encore lointaine

Pour l’heure, aucune discussion directe n’a été ouverte entre le clan Motta et le SRFC. Le board breton attend de voir si Habib Beye peut inverser la tendance avant de prendre une décision radicale. Mais cette rumeur a déjà embrasé les supporters. Les uns rêvent d’un entraîneur charismatique à la mentalité italienne, les autres craignent un pari audacieux. Quoi qu’il en soit, le simple nom de Motta réveille l’espoir d’un grand coup de la direction rennaise.

Sur le plan tactique, Thiago Motta séduit par son jeu fluide et discipliné. Adept du 4-3-3 modulable en 4-2-3-1, il valorise la relance courte, le pressing coordonné et la circulation rapide du ballon. Cette approche exigeante correspondrait parfaitement à un effectif rennais jeune, talentueux mais parfois inconstant. Son obsession pour la cohérence collective et la récupération haute pourrait transformer le visage du Stade Rennais, souvent coupé en deux entre attaque et défense.

Un leader capable d’imposer ses choix

L’ancien milieu du PSG et de la Juve possède une aura naturelle et une autorité qui imposent le respect. À la différence de jeunes techniciens comme Julien Stéphan ou Habib Beye, Thiago Motta ne se laisserait pas dicter ses choix. Face à des dirigeants parfois envahissants, l’Italien aurait la légitimité nécessaire pour défendre ses principes et garder la main sur le sportif. Une qualité rare, mais indispensable à Rennes, où les projets s’effritent souvent sous la pression du contexte interne.

Un effet d’attraction pour le mercato et l’Europe

Son arrivée serait aussi un coup marketing et sportif. Avec Motta, Rennes enverrait un signal fort : celui d’un club qui veut s’installer durablement dans le Top 5 de Ligue 1 et retrouver l’Europe.

Grâce à son réseau international bâti entre Barcelone, Paris, Turin et Milan, il attirerait des profils jusqu’ici inaccessibles. Associé à la puissance financière de la famille Pinault, Thiago Motta pourrait être la pièce manquante du puzzle breton.