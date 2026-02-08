PSG : Terrible coup dur avant l’OM

Sale temps pour une pépite du PSG. Le technicien du club de la capitale, Luis Enrique devra se priver d’un jeune crack pendant plusieurs mois.

PSG : Saison compromise pour Quentin Ndjantou

Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le Classique. Le club a officialisé l’absence prolongée de son jeune talent, Quentin Ndjantou. Touché à l’ischio-jambier droit, l’ailier de 18 ans va devoir subir une opération chirurgicale. Avec un bilan d’un but et deux passes décisives en 15 matchs, le Titi parisien voit son ascension stoppée.

Son indisponibilité est estimée à plusieurs mois, ce qui met probablement fin à sa saison. C’est un coup dur pour le joueur et pour le Paris Saint-Germain. Le jeune crack a commencé par livrer de solides performances cette saison et convainc petit à petit son coach Luis Enrique. Il ne pourra donc pas affronter l’Olympique de Marseille ce soir au Parc des Princes.

Il faut rappeler que lors du mercato hivernal, certains clubs ont déjà coché le nom de Quentin Ndjantou puisqu’il montre de très belles qualités sous le maillot de l’ogre parisien. Malheureusement, il va rester loin des pelouses pendant cette seconde partie de la saison. Il ne pourra donc pas montrer tout son potentiel et séduire davantage les recruteurs européens en vue du prochain mercato estival.

