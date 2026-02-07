ASSE : La grande première réussie de Montanier et Le Cardinal

Dans un Chaudron encore incandescent, l’ASSE a offert à Philippe Montanier une première réussie sur son banc. Sérieux, solidaires et parfois bousculés, les Verts ont trouvé la lumière face à Montpellier grâce à un éclair de leur nouvelle recrue, Le Cardinal.

ASSE-Montpellier : Un Chaudron en attente, Montanier en observation

Geoffroy-Guichard n’a pas attendu longtemps pour jauger son nouveau guide. Une semaine après le départ d’Eirik Horneland, Philippe Montanier découvrait le Chaudron dans une atmosphère mêlée de curiosité et d’exigence. D’entrée, l’ASSE a affiché un visage prudent, bloc bas et lignes resserrées, comme pour rappeler que la priorité restait la stabilité.

Montpellier, plus entreprenant, a confisqué le ballon sans réellement transpercer le rideau vert. Les Stéphanois ont plié, parfois vacillé, mais rarement rompu. Larsonneur, vigilant, et une défense disciplinée ont contenu les velléités héraultaises, au prix d’un jeu parfois trop timide pour enflammer les tribunes.

Des occasions vertes, une frustration persistante

Malgré la domination montpelliéraine, les meilleures situations ont longtemps été stéphanoises. Juste avant la pause, Boakye, très remuant, a servi Miladinovic, dont le piqué manqué a laissé un goût amer. Un symbole : l’AS Saint-Etienne existait, mais manquait encore de précision.

Au retour des vestiaires, le scénario s’est répété. Cardona et Boakye ont apporté de la profondeur, sans réussite dans le dernier geste. L’occasion manquée de Boakye à la 67e minute a fait frémir le Chaudron, comme un avertissement avant une fin de match sous tension.

Le Cardinal, coup de maître et déclic salvateur

Il aura fallu un coup de pied arrêté pour faire basculer la soirée. À la 77e minute, Le Cardinal surgit au second poteau et claque une reprise de volée somptueuse. Un geste pur, libérateur, qui a embrasé Geoffroy-Guichard et scellé le sort du match. Cette victoire (1-0) dit beaucoup de cette ASSE version Montanier : perfectible dans le jeu, mais solide, patiente et efficace. Un succès fondateur, porté par un homme neuf et un Chaudron qui ne demande qu’à rêver de nouveau.

