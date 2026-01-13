Mercato PSG : Trois offres tombent pour Quentin Ndjantou

Le jeune milieu de terrain du PSG, Quentin Ndjantou croule sous les offres pendant ce mercato hivernal. Trois prétendants se bousculent pour le recruter.

À peine lancé dans le grand bain, Quentin Ndjantou attise les convoitises. À 18 ans, le milieu de terrain du PSG s’impose comme l’une des nouvelles pépites issues du centre de formation, au point d’attirer plusieurs cadors de Ligue 1.

Sa progression a toutefois été stoppée lors du match de Coupe de France face à Vendée Fontenay. Touché aux ischio-jambiers (lésion de grade 3), le jeune Parisien est annoncé indisponible pour six à huit semaines. Un contretemps qui n’entache en rien la cote du joueur, attendu de retour début février.

D’après Média Foot, trois clubs de Ligue 1 se tiennent prêts à passer à l’action pour un prêt de six mois. Le Stade Rennais se positionne comme un sérieux prétendant pour s’offrir Quentin Ndjantou. Les pensionnaires du Roazhon Park veulent lui donner du temps de jeu pour accélérer sa progression.

Rennes n’est toutefois pas seul sur le dossier. Brest et Toulouse suivent également de près la situation du milieu parisien. De son côté, le PSG hésite. Luis Enrique apprécie le potentiel du joueur et pourrait choisir de l’intégrer progressivement à l’effectif sur la fin de saison.

