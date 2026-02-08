Mercato OM : Benatia négocie un nouveau deal à 35 M€

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia négocie le transfert d’un roc en Angleterre en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le départ du joueur.

Mercato OM : Badiashile dans le viseur de Marseille, Benatia accélère

La défense de l’OM devrait de nouveau être au cœur des priorités lors du prochain mercato estival. Entre le probable retour de Benjamin Pavard à l’Inter, à l’issue de son prêt peu concluant, et une possible vente de Leonardo Balerdi, dont la cote reste élevée, le chantier s’annonce conséquent.

Déjà très actif l’été dernier pour renforcer un secteur en souffrance en 2024-2025, l’Olympique de Marseille avait multiplié les recrues défensives. Si certains renforts, comme Medina, Weah ou Emerson, ont pleinement convaincu, d’autres n’ont pas répondu aux attentes. Des ajustements seront donc nécessaires, et Medhi Benatia a déjà ciblé un profil précis.

Selon CaughtOffside, le directeur sportif marseillais s’intéresse de près à Benoît Badiashile. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2030, l’ancien défenseur de l’AS Monaco traverse une période compliquée à Londres, où son temps de jeu reste très limité. Un départ cet été apparaît comme une option pour relancer sa carrière et, à terme, nourrir l’ambition d’un retour en équipe de France.

À voir

OL : Endrick face à ses premières critiques à Lyon

Lire aussi : Mercato OM : Man United manigance un plan pour Greenwood

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’AC Milan et la Juventus Turin se sont également renseignés sur la situation du défenseur central de 24 ans, qui se montrerait ouvert à un départ des Blues. Pour Marseille, le profil est particulièrement séduisant : international français à deux reprises, Badiashile affiche déjà une solide expérience de la Ligue 1 avec 106 matchs au compteur.

Reste l’obstacle financier. Chelsea réclamerait pas moins de 35 millions d’euros pour céder l’ancien Monégasque, recruté près de 40 millions d’euros il y a deux ans et demi. Un investissement conséquent, mais à la hauteur des ambitions marseillaises pour offrir à Roberto De Zerbi un patron défensif dès la saison prochaine.

Lire la suite sur l’OM

OM : Cette recrue cache un sérieux point faible

À voir

PSG : Terrible coup dur avant l’OM

PSG-OM : Avant le Classique, De Zerbi reçoit un incroyable soutien

Mercato OM : Un ex-du PSG parmi les successeurs de De Zerbi