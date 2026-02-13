OM : Habib Beye vers Marseille ? De terribles révélations tombent

Habib Baye
Habib Beye serait tout proche de rejoindre l’OM. Mais la tension monte entre lui et le Stade Rennais, ce qui bloque son arrivée à Marseille.

Mercato OM : Habib Beye oublié ?

Pressenti pour prendre les rênes de l’OM, Habib Beye a de sérieux ennuis. Si son profil d’ancien joueur du club séduit en interne, son départ du Stade Rennais est loin d’être réglé. Écarté après une série de contre-performances et une fracture avec certains cadres du vestiaire, le technicien franco-sénégalais n’est pas libre.

Les pensionnaires du Roazhon Park ont confirmé l’ouverture d’une procédure de licenciement, sans accord à l’amiable pour le moment. Une conciliation devant la Ligue de Football Professionnel est envisagée, mais elle n’interviendra pas avant la semaine prochaine. Cela complique l’arrivée de Beye à Marseille.

Selon Ouest-France, les pourparlers entre le clan de l’ancien coach de Red Star et Marseille auraient débuté il y a près de deux semaines, alors que l’entraîneur était toujours en poste à Rennes. Les deux camps auraient commencé le jeu après l’élimination du club phocéen en C1.

Plus troublant encore pour les dirigeants rennais : la lourde défaite 3-0 au Vélodrome face à l’OM, alors que des échanges étaient déjà engagés. Certains choix tactiques ont alimenté les interrogations, notamment la titularisation surprise de Glen Kamara, très peu utilisé jusque-là. Dès le lendemain, Beye évoquait les modalités de son départ avec sa direction.

Un enchaînement qui a profondément irrité le club breton. Rennes n’exclut pas un licenciement pour faute grave et entend aller au bout de la procédure. Dans ce contexte tendu, l’arrivée d’Habib Beye à Marseille apparaît plus incertaine que jamais.

