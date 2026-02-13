PSG-OM : L’annonce qui va plus agacer à Marseille

Le Classique entre le PSG et l’OM a tourné à la démonstration parisienne, mais c’est un tacle de Vitinha sur Leonardo Balerdi qui continue de faire jaser. La Direction Technique de l’Arbitrage (DTA) de la FFF a tranché, et les Marseillais risquent de grincer des dents.

PSG-OM : Vitinha sauvé par la DTA

Dimanche soir, le PSG a écrasé l’OM 5-0 au Parc des Princes, dans un match où le spectacle offensif a ébloui les Parisiens et désespéré les Marseillais. Pourtant, à la 9e minute, un geste a suscité la controverse : Vitinha, dans un tacle musclé sur Leonardo Balerdi, semblait mériter un carton rouge selon de nombreux observateurs. Willy Delajod, arbitre de la rencontre, ne sortira qu’un carton jaune, déclenchant un tollé sur les réseaux sociaux.

OM : Vers une énorme surprise pour l’après De Zerbi ?

La Direction Technique de l’Arbitrage n’a pas tardé à réagir : « Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s’accompagne pas d’un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l’impact physique », explique la DTA. En résumé, pas de rouge et pas de VAR.

Une décision qui risque de faire grincer

Pour les supporters marseillais, cette justification pourrait difficilement calmer les esprits. Après le départ récent de Robert De Zerbi et l’incertitude qui entoure l’avenir de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille traverse une période délicate et chaque décision arbitrale devient un sujet de crispation.

La DTA insiste : « L’absence d’intensité excessive dans le geste permet à l’arbitre de considérer que l’exclusion n’est pas incontournable. » En langage clair : Vitinha est sauf, mais les fans olympiens voient encore rouge. Le rendez-vous de samedi face à Strasbourg sera donc scruté avec attention, dans l’espoir que le football marseillais retrouve un peu de sérénité… et que les cartons restent là où ils doivent être.

