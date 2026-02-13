Stade Rennais : Ultimatum lancé au vestiaire avant le PSG

À la veille d’un choc face au PSG, le Stade Rennais traverse une zone de fortes turbulences. Après le départ d’Habib Beye, le président Arnaud Pouille a publiquement haussé le ton, plaçant les joueurs face à leurs responsabilités.

Stade Rennais : Une semaine sous haute tension à Rennes

Le Stade Rennais n’aime guère les tempêtes médiatiques. Pourtant, celle-ci était inévitable. À la veille de la réception du PSG en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, Arnaud Pouille est sorti du silence pour assumer une décision forte : l’éviction d’Habib Beye et de trois membres de son staff. Un épisode « jamais agréable », comme l’a rappelé le président breton, mais qu’il jugeait inévitable.

« Je voulais simplement vous dire quelques mots après une semaine qu’on va qualifier d’agitée », a-t-il confié face à la presse, avant de confirmer la procédure engagée : « On a pris la décision ce week-end, avec Guillaume Cerutti et Loïc Désiré, d’entamer une procédure à l’endroit d’Habib Beye et de trois de ses adjoints ». Un rappel des faits, sans fioritures, mais avec la fermeté d’un dirigeant décidé à reprendre la main.

Le départ de Beye, une décision assumée

Arnaud Pouille n’a laissé planer aucun doute sur la nécessité de ce choix. « Les circonstances étaient contraignantes, nous n’avions pas d’autre alternative que d’entamer cette procédure », a-t-il insisté. Sans entrer dans les détails, jugés d’ordre privé, le président a préféré recentrer le débat sur l’essentiel : le terrain.

Dans cette période transitoire, la direction du match face au PSG a été confiée à Sébastien Tambouret, épaulé par Maxime Lemarchand et Pierre-Alexandre Lelièvre. Un choix présenté comme une évidence, preuve que le club souhaite afficher de la stabilité, au moins sur le banc, avant de l’exiger sur la pelouse.

Les joueurs mis devant leurs responsabilités

Le message adressé au vestiaire est clair. Et sans détour. « Demain et pour la suite de la saison, il faudra forcément montrer un tout autre visage que lors des derniers matches », a lancé Pouille, soulignant le soutien mais aussi l’exigence de la direction. « Les joueurs le savent, on le leur a répété », a-t-il martelé.

Privé de plusieurs éléments majeurs, dont Przemysaw Frankowski et Jérémy Jacquet, le SRFC pourra toutefois compter sur le retour de Brice Samba dans les buts, écarté précédemment. Face au PSG, l’heure n’est plus aux discours, mais aux actes. Et à Rennes, le vestiaire sait désormais qu’il n’a plus le droit à l’erreur.

