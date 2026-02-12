Coup de théâtre à l’OM : Benatia vers un retour en Italie !

La menace d’un départ de Medhi Benatia persiste à l’OM en dépité de l’opposition de sa direction. Le dirigeant marocain est d’ores et déjà sollicité en Serie A.

Mercato OM : Medhi Benatia proche de démissionner

Medhi Benatia l’a déclaré à maintes reprises : il ne compte pas faire de vieux os à l’Olympique de Marseille. Il expliquait que sa mission à l’OM serait de courte durée en raison de l’énergie intense que demande sa fonction de directeur du football. « J’ai dit que c’est quelque chose de très fatigant », déclarait-il en décembre.

Deux mois plus tard, le départ de Roberto De Zerbi a mis le feu aux poudres. Medhi Benatia, par solidarité avec le coach italien, a tenté de démissionner. Il s’est heurté au véto de la direction de l’OM. Les dirigeants Pablo Longoria et Frank McCourt souhaitant le voir piloter la suite du projet.

Ce soutien interne suffira-t-il à le retenir ? Medhi Benatia aurait lui-même lancé un ultimatum aux coéquipiers de Mason Greenwood. Soit le groupe adhère à ses exigences pour redresser la barre, soit il s’en ira d’ici fin de saison. Le journaliste Sacha Tavolieri se penche sur l’affaire et assure que l’hypothèse d’un OM sans Medhi Benatia persiste.

Des clubs italiens en embuscade

D’ailleurs, l’ancien défenseur de la Juventus n’aurait aucun mal à rebondir en cas de départ de l’OM. Il conserve une belle cote de popularité en Italie, pays qu’il connaît parfaitement. Le confrère ajoute que Medhi Benatia est déjà dans le viseur de plusieurs écuries de Serie A, prêtes à l’accueillir. Leurs identités n’ont pas encore fuité.

