Coup de théâtre à l’OM : L’arrivée de Habib Beye bloquée !

Habib Beye est fortement pressenti pour succéder à Roberto de De Zerbi sur le banc de l’OM. Mais sa signature n’est pas si simple à boucler.

Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il a fait ses valises suite à des résultats décevants. L’humiliation subie à Paris (5-0) lui a été fatale. Pour le remplacer, Habib Beye fait officie de grand favori. Les dirigeants de l’OM ont déjà en contact avec lui.

Surtout que Habib Beye coche toutes les cases. Il est libre de tout contrat, expérimenté et connait très bien l’institution phocéenne. L’homme de 48 ans a évolué durant quatre saisons à l’OM en tant joueur (2003 à 2007). Il a marqué le club par son sérieux et son charisme.

L’ancien capitaine marseillais reste gravé dans le cœur du Vélodrome. Son nom s’impose comme une évidence pour reprendre les rênes de l’OM. Sauf que rien n’est encore acté. Le compte spécialisé Treize013 assure que les discussions sont en cours avec Habib Beye, mais jusqu’ici aucun accord n’a été conclu pour le nouvel entraîneur.

Pancho Abardonado et Romain Ferrier assurent l’intérim

Du coup, le match OM-RC Strasbourg de samedi devrait se jouer sans Habib Beye sur le banc. Le timing semble trop serré pour une prise de fonctions immédiate. Il devant finaliser les détails financiers de sa séparation avec le Stade Rennais.

L’OM ne veut pas précipiter son arrivée, au risque de brûler des étapes. C’est donc Pancho Abardonado et Romain Ferrier qui assureront l’intérim. Une solution temporaire avant l’arrivée de Habib Beye ? Les prochains jours permettront d’en savoir un peu plus sur ce dossier chaud.

