Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Ibrahim Mbaye

La Premier League passe à l’attaque pour Ibrahim Mbaye en vue du prochain mercato estival. Le PSG fait de la résistance.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye dans le viseur de la Premier League

Du beau monde tourne autour du jeune crack du PSG, Ibrahim Mbaye à quelques mois du mercato estival. Sous Luis Enrique, le Sénégalais a eu la chance de rejoindre l’équipe pro et de montrer tout son potentiel. Cette saison, il a déjà fait 23 apparitions, a claqué un pion et servi deux offrandes.

Un tel potentiel ne pouvait rester longtemps inaperçu. Selon les révélations de The Athletic, Aston Villa serait prêt à passer à l’action. Déjà séduits par le profil de l’international sénégalais l’été dernier, les Villans, actuels troisièmes de Premier League, disposent désormais des ressources nécessaires pour formuler une offre concrète lors du prochain marché des transferts.

Toutefois, le club de Birmingham risque de se heurter à un mur. Le Paris Saint-Germain dit non à son départ. L’ogre parisien n’a aucune intention de se séparer de son joyau. Considéré comme un élément clé pour l’avenir, Mbaye est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028 suite à une récente prolongation de contrat.

Bien que d’autres cadors anglais, à l’instar de Chelsea, gardent un œil attentif sur sa situation, les pensionnaires de la Beaujoire résistent. Ibrahim Mbaye est un pilier du projet futur et son aventure au Parc des Princes est loin d’être terminée.

