OM : Le successeur de De Zerbi annoncé en direct

Depuis l’annonce surprise du départ de Roberto De Zerbi, l’OM est plongé dans une course contre la montre pour trouver son nouvel entraîneur. Selon RMC et Daniel Riolo, le choix semble déjà arrêté à « 95 % » : Habib Beye pourrait bientôt poser ses valises sur le banc marseillais.

Une page se tourne à l’OM

La nouvelle est tombée dans la nuit de mardi à mercredi : Roberto De Zerbi quitte l’OM. Fragilisé par des résultats décevants et estimant avoir perdu une partie de son vestiaire, le technicien italien a décidé de jeter l’éponge. « C’est un moment difficile pour le club, mais il fallait prendre cette décision », confiait un proche du dossier.

Marseille, actuellement quatrième de Ligue 1, doit maintenant se concentrer sur ses échéances, avec notamment Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France le 4 mars. Pour assurer la transition, Jacques Abardonado prendra les commandes de l’équipe pour la réception de Strasbourg samedi. Une solution provisoire, mais nécessaire pour maintenir la stabilité d’un club en pleine tourmente.

Habib Beye, le choix logique pour Marseille ?

Depuis plusieurs jours, les noms se multipliaient, mais un semble se détacher nettement : Habib Beye. Daniel Riolo a été formel mercredi soir dans l’After Foot : « Habib Beye est le choix numéro 1, ce n’est qu’une question de discussions de contrat à régler. C’est clair, c’est net. » Les discussions se poursuivent, mais l’arrivée de l’ancien défenseur international à Marseille semble imminente.

Le journaliste précise : « Une fois que les discussions contractuelles seront terminées, il ne sera pas sur le banc contre Strasbourg, mais c’est a priori bouclé pour Habib Beye. » Une déclaration qui laisse peu de place au doute et promet déjà de nombreuses émotions sur la Canebière.

Des défis immédiats pour Beye

Si sa nomination se confirme, Habib Beye devra relever un défi de taille. L’Olympique de Marseille pointe actuellement à trois points du podium, et chaque match compte dans la course européenne et en Coupe de France. Daniel Riolo confirme la tendance : « C’est bien Habib Beye qui sera à Marseille à 95%. »

Reste une dernière formalité : son départ du Stade Rennais, officialisé lundi, où des procédures d’ordre privé contre lui et ses adjoints sont en cours, comme l’a expliqué Arnaud Pouille en conférence de presse. Entre football et diplomatie contractuelle, Beye n’aura pas le temps de souffler.

