Mercato OM : Grand ménage en vue, un gros départ acté

L’OM traverse une zone de fortes turbulences. Après le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen s’apprête à tourner une autre page sur le mercato.

Mercato OM : Pavard ne restera pas à Marseille

Le départ nocturne de Roberto De Zerbi et de son staff a agi comme un électrochoc. À la Commanderie, l’heure n’est plus aux demi-mesures : l’OM veut repartir sur de nouvelles bases, quitte à sacrifier des noms ronflants. Le projet change, la ligne directrice aussi. Dans ce contexte, certaines décisions étaient devenues inévitables. Le club marseillais, en quête de cohérence sportive et financière, a tranché dans le vif.

Le mercato d’été s’annonce comme celui d’un grand ménage, méthodique et assumé. Et Benjamin Pavard est l’un des premiers noms visés. Arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan, le Français incarnait une promesse d’expérience et de solidité. Mais sur le terrain, l’ancien Bavarois n’a jamais totalement convaincu, alternant prestations ternes et absence d’impact réel.

Selon Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille a donc décidé de ne pas lever l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Un choix fort qui acte la fin d’une aventure sans relief et sans lendemains marseillais. Du côté de l’Inter, Cristian Chivu ne compterait pas davantage sur le défenseur français. Pavard se retrouve ainsi dans un entre-deux inconfortable, sans point d’ancrage clair pour la saison prochaine.

