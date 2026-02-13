ASSE : Le Cardinal révèle son vrai plan avec Saint-Étienne

Arrivé en toute fin de mercato hivernal à l’ASSE, Julien Le Cardinal affiche déjà sa détermination et son ambition avec les Verts. Le défenseur brestois reconverti en Stéphanois voit la Ligue 2 comme une étape stratégique plutôt qu’un recul.

ASSE : Une arrivée éclair sous le signe de la confiance

Julien Le Cardinal n’a pas perdu de temps pour s’installer dans le Forez. « Avec l’ASSE, tout s’est fait très vite. Avant de commencer la rencontre face à Nice, il n’y avait encore rien de définitif et puis ensuite à la fin du match, je suis tout de suite parti pour passer ma visite médicale avec les Verts », a confié le défenseur lors de la conférence de presse de ce jeudi. Malgré plusieurs offres de clubs français, Le Cardinal a choisi Saint-Étienne pour son projet et son histoire, loin des feux de la Ligue 1 mais proche de l’âme d’un club légendaire.

Loin d’être impressionné par la pression d’un club mythique, le joueur reste lucide : « Je ne suis pas né dans les grandes années du club mais ça reste Saint-Étienne. Je savais où je mettais les pieds. » Une déclaration qui traduit autant l’humilité que la détermination d’un joueur prêt à relever un défi où la ferveur des supporters et l’ambiance de Geoffroy-Guichard pèsent autant que les résultats sur le terrain.

Reculer pour mieux sauter : le credo de Le Cardinal

Pour Le Cardinal, la Ligue 2 n’est pas une régression mais un tremplin : « Ligue 1 ou Ligue 2 peu m’importait, surtout que l’ASSE, c’est un club à part… Reculer pour mieux sauter, non ? » Un raisonnement stratégique pour un joueur qui revient de périodes difficiles à Brest, où il peinait à s’imposer.

« À Brest, je ne jouais plus… il faut respecter les choix du coach. Mon parcours personnel fait que j’ai eu pas mal de recul sur ma situation. Je mesure la chance que l’on a de faire ce métier et je profite au maximum de mes années de footballeur », ajoute-t-il avec un mélange de lucidité et de combativité. Déterminé, investi et conscient de son potentiel, Le Cardinal incarne cette promesse d’une ASSE ambitieuse et prête à reconquérir son rang.

