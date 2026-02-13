Mercato : L’OM a choisi son nouveau coach

La direction de l’OM a déjà coché un nom pour le poste d’entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Medhi Benatia tranche pour le successeur de Roberto De Zerbi

La succession de Roberto De Zerbi est désormais le dossier prioritaire à l’OM. Et en coulisses, un nom se dégage. Le directeur de football du club phocéen, Medhi Benatia aurait arrêté son choix.

Plusieurs profils ont été étudiés ces derniers jours. Habib Beye s’est rapidement imposé comme le favori. Sergio Conceição, actuellement à Al-Ittihad, représente une option onéreuse (4,5 M€). De son côté, Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, dispose d’une expérience limitée en club.

D’autres noms ont circulé, comme Igor Tudor, déjà passé sur le banc marseillais et soutenu en interne, ou Christophe Galtier en poste à Neom SC. Selon L’Équipe, Benatia pousse pour la nomination d’Habib Beye. L’ancien défenseur a un bon profil.

OM : Habib Beye vers Marseille ? De terribles révélations tombent

Le Sénégalais a une forte motivation pour le poste et une volonté de revanche après une première expérience moins fructueuse en Bretagne. Il a été viré du Stade Rennais FC. Une rencontre était programmée à Paris afin d’avancer concrètement sur ce dossier.

Reste un point clé : la finalisation du départ de Beye de Rennes. Tant que cette étape administrative n’est pas réglée, l’officialisation tarde. Sauf retournement de situation, le banc marseillais semble toutefois promis à l’ancien international sénégalais.

OM : Habib Beye vers Marseille ? De terribles révélations tombent

