Mercato OL : La décision est prise pour Tyler Morton

Le milieu anglais de l’OL, Tyler Morton croule déjà sous les offres en vue du prochain mercato estival. Lyon n’est pas vendeur.

La pression monte autour de Tyler Morton. Performant sous le maillot de l’OL, le milieu anglais attire désormais l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Selon la presse britannique, Newcastle United, Crystal Palace et West Ham United sont chauds pour le ramener en Angleterre.

Arrivé en provenance de Liverpool FC, le jeune milieu met tout le monde d’accord. Il est devenu un élément clé de l’équipe de Paulo Fonseca. Volume de jeu, qualité de passe, maturité tactique : Morton a franchi un cap et son potentiel, encore important, attise les convoitises des géants anglais.

Pour autant, Lyon ne tremble pas. Sous contrat jusqu’en 2030, Morton n’est pas en position de force pour imposer un départ. La présidente Michele Kang peut temporiser, d’autant qu’une qualification en Ligue des champions renforcerait encore la valeur du joueur. Estimé à 20 millions d’euros, le milieu ne représenterait pas une opération si lucrative en l’état.

Son transfert pourrait atteindre 15 millions d’euros avec bonus, et 20 % d’une éventuelle plus-value reviendraient à Liverpool. Autant dire que l’OL n’a aucun intérêt à brader son atout.

