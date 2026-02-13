ASSE : Montanier parti pour redistribuer les cartes ?

Philippe Montanier, nouveau coach de l’ASSE, a fait un gros clin d’œil aux jeunes joueurs de l’équipe professionnelle. Ce qui augure d’une redistribution des cartes chez les Verts.

ASSE-MHSC : Kevin Pedro et Gadegbeku titulaires

Lors de son premier match avec l’ASSE, Philippe Montanier a aligné Kevin Pedro (défenseur central, 20 ans) et Luan Gadegbeku (milieu de terrain, 18 ans), d’entrée de jeu.

Ces deux jeunes joueurs issus de l’Académie stéphanoise font partie des choix forts de Philippe Montanier. Chouchou de l’ex-entraîneur Eirik Horneland, Nadir El Jamali (milieu offensif, 18 ans) est lui entré en jeu en toute fin de match.

Montanier « agréablement surpris par le potentiel et la mentalité des jeunes joueurs »

Après une douzaine de jours à la tête du staff technique et un premier match remporté contre Montpellier, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne apprécie bien l’engagement et l’état d’esprit des jeunes joueurs à l’entraînement.

« On a beaucoup de très bons jeunes qui ont un gros potentiel. Cela étant, il faut le développer, ce potentiel », a-t-il déclaré, avant l’EA Guingamp. « Je suis très agréablement surpris par le potentiel de ces jeunes et par leur mentalité. Ce sont des joueurs qui veulent travailler et qui sont respectueux. C’est une très bonne base », a noté le technicien de 61 ans ensuite.

ASSE : Le nouveau coach prêt à développer le potentiel des jeunes Verts

Compte tenu de la surprise agréable de Philippe Montanier, il devrait ouvrir davantage son équipe aux jeunes Verts. Djylian N’Guessan (17 ans) et Paul Eymard (18 ans), par exemple, pourraient aussi avoir du temps de jeu, si le nouveau coach poursuit l’idée de développer leur potentiel. « On est là pour les aider, mais les premiers acteurs, ce sont eux », a-t-il indiqué.

Rappelons que l’avant-centre de 17 ans et le milieu de terrain de 18 ans ont déjà joué sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’ASSE.

