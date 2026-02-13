ASSE : Montanier justifie un choix fort contre Montpellier

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a fait des choix forts lors de son premier match, contre le Montpellier. Il justifie un de ses choix au milieu, avant l’EA Guingamp.

ASSE-MHSC : Montanier a préféré Gadegbeku à la recrue Kanté

Nommé officiellement à l’ASSE, le dimanche 1er février dernier, Philippe Montanier a remporté son premier match, six jours plus tard, contre le Montpellier HSC (1-0). Lors de cette rencontre, il avait évidemment redistribué les cartes.

Le nouveau coach des Stéphanois avait titularisé Julien Le Cardinal, l’une des trois recrues de l’équipe professionnelle. Et c’est le défenseur central débarqué de Brest qui a inscrit l’unique but de la victoire des Verts.

Au milieu, le successeur d’Eirik Horneland a préféré le jeune Luan Gadegbeku (18 ans) à la recrue hivernale Abdoulaye Kanté. Le milieu défensif de 20 ans est pourtant arrivé en renfort, pour compenser les absences de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu (blessés).

Montanier a privilégié la connexion au sein de l’équipe

Interrogé en conférence de presse sur ce choix dans l’entrejeu, Philippe Montanier avoue qu’il a hésité avant de se décider, surtout que le joueur arrivé de Middlesbrough était apte pour ce match. « Ce n’était pas facile d’évaluer Abdoulaye Kanté, car il vient d’arriver. Il était prêt, mais c’était la connexion avec les autres, dont je n’étais pas sûr », a-t-il expliqué.

« Avec mes adjoints, nous étions sûrs que Luan Gadegbeku serait connecté avec ses coéquipiers, lui qui évolue avec eux depuis le début de la saison », a-t-il justifié ensuite.

Kanté marque des points en sortant du banc

Le nouveau coach de l’ASSE a estimé que « ce ne serait pas facile » pour Kanté de « rentrer dans un match » dès son arrivée. Cependant, il a finalement été surpris agréablement par la prestation du nouveau joueur, sur les 20 dernières minutes qu’il a disputées

« Mais on a vu qu’à son entrée, Abdoulaye Kanté était également connecté à ses partenaires », a souligné Philippe Montanier. À la suite de ce constat, il est fort probable que le milieu de terrain formé à Troyes soit titulaire à Guingamp, ce samedi (19h).

