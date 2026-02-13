Mercato PSG : Mbappé prépare encore un sale coup à Paris

Le litige financier entre le PSG et Kylian Mbappé est loin d’être achevé. Mais l’attaquant du Real Madrid serait aussi prêt à attirer un cadre du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

Mercato : Le PSG peut s’inquiéter, Mbappé pousse pour Hakimi

C’est une information qui ne devrait plaire au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé semble décidé à jouer le rôle d’agent de luxe dans une opération délicate. Le média Futbol Premium révèle que l’attaquant du Real Madrid tenterait activement de convaincre son ami Achraf Hakimi de le rejoindre sous le maillot merengue.

Le latéral marocain demeure un pion essentiel du PSG. Il a été un acteur très important du récent sacre européen. Achraf Hakimi a même prolongé son aventure dans la capitale jusqu’en juin 2029. Il bénéficie d’un statut particulier au club, évoluant sans véritable concurrent à son poste.

Un potentiel successeur à Dani Carvajal

Son profil percutant a attiré le Real Madrid. Le club espagnol voudrait le récupérer pour en faire le successeur d’un Dani Carvajal vieillissant. Sauf que la direction du PSG toute vente de son joueur de 27 ans, même à plus de 80 millions d’euros. Le Real miserait donc sur la « corde sensible » et l’influence Kylian de Mbappé pour forcer le destin.

Achraf Hakimi se concentre pour l’instant sur son retour au Paris SG. Freiné par des soucis physiques, l’international marocain doit retrouver son meilleur niveau pour les matchs à venir. Même si en coulisses, l’ombre de son ancien complice plane sur son avenir.

