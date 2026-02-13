Ça chauffe à l’OM : Benatia rencontre le nouvel entraîneur !

L’OM ne perd pas le temps pour son nouvel entraîneur. Le directeur sportif Medhi Benatia aurait récemment rencontré Habib Beye afin de finaliser son arrivée sur le banc phocéen. Même s’il se heurte à un dernier obstacle.

Mercato OM : Medhi Benatia passe à l’action pour Habib Beye

L’Olympique de Marseille est en passe de régler ce dossier. La direction phocéenne a déjà identifié le successeur de Roberto De Zerbi, limogé après des résultats décevants. Son choix numéro 1 se porte naturellement sur Habib Beye. Une étape décisive a même franchie en coulisse.

L’Equipe révèle que le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia a rencontré hier jeudi le Sénégalais en vue de finaliser sa venue. L’ancien capitaine marseillais n’est pas insensible au projet. Cette rencontre visait donc sceller les contours d’une collaboration inévitable.

Celui qui a défendu le maillot durant quatre saisons n’a jamais caché son ambition de diriger un jour son « club de cœur ». Ce vieux rêve est aujourd’hui sur le point de se concrétiser. Son récent passage à Rennes aurait pu freiner les ardeurs phocéennes. Mais c’était sans compter sur la détermination de Medhi Benatia.

Un dernier détail administratif à régler

Le Marocain est convaincu que Habib Beye possède l’étoffe nécessaire pour franchir ce cap et sauver la saison de l’OM. Sa connaissance du contexte marseillais, son désir ardent de relever ce défi et sa soif de revanche après son expérience ratée en Bretagne sont autant d’arguments nécessaires.

Selon @lequipe, Benatia a rencontré hier Beye. Sa situation avec Rennes explique en partie pourquoi il n'a pas encore été annoncé à l'#OM. — OManiaque (@OManiaque) February 13, 2026

Le dossier bute toutefois sur un ultime obstacle administratif. Habib Beye doit encore finaliser les modalités de sa séparation avec le SRFC. C’est cette étape juridique qui retarde sa venue à l’Olympique de Marseille. Une fois ce verrou levé, l’ancien Marseillais devrait faire son retour au Vélodrome.

