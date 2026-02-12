ASSE : Une ancienne gloire dans le staff de Montanier

Une ancienne gloire de l’ASSE a fait son entrée dans le staff technique de Philippe Montanier, le nouvel entraîneur, comme adjoint.

ASSE : Ilan Araujo promu entraîneur adjoint de Montanier

L’ASSE a un nouvel encadrement technique depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Eirik Horneland est évidemment parti avec ses adjoints : Hassan Al Fakiri et Andrea Loberto, et son successeur est arrivé avec ses hommes de main.

Le nouvel entraîneur des Verts a débarqué avec Stéphane Lièvre, son ancien assistant à Toulouse FC (2021-2023), comme indiqué dans le communiqué officiel de l’AS Saint-Etienne. Il est coach adjoint du technicien de 61 ans.

À voir

Succession de De Zerbi à l’OM : Un nouveau nom circule à Marseille

N’ayant pas fait l’objet d’une communication officielle, le nom d’Ilan Araujo (45 ans)a été révélé dimanche dernier, lors du match contre le Montpellier HSC. Il figurait sur la feuille de match comme entraineur adjoint.

Lisez aussi : ASSE : Signature de Montanier, KSV a sorti le grand jeu

Il s’agit évidemment d’une promotion, puisque l’ancien buteur de l’ASSE (2006-2010) avait été jusque-là recruteur pour le club stéphanois, puis simple membre du staff technique précédent.

Ilan est en charge de l’animation offensive de Saint-Etienne

Selon la précision de Peuple-Vert, le Brésilien a désormais en charge l’animation offensive de l’équipe stéphanoise, alors que Stéphane Lièvre s’occupe de l’animation défensive.

À voir

ASSE : Signature de Montanier, KSV a sorti le grand jeu

« Au regard de ses dix premiers jours de travail, Ilan pilotera le travail offensif. Un choix logique, au regard du profil de l’ancien attaquant stéphanois, qui a marqué les supporters par son efficacité et son sens du but », souligne le média spécialisé.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Saint-Étienne manque de frapper un coup historique

Mercato ASSE : Gazidis sur un joli coup à 1,2M€

ASSE : Sébastien Joseph répond à sa mise à pied

À voir

Ça chauffe à l’OM : Le nouvel entraîneur arrive, accord acté