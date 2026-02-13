ASSE : Montée en L1, l’ESTAC se remobilise et menace

Leader de Ligue 2 et concurrent direct de l’ASSE, l’ESTAC n’est pas en crise malgré ses 3 défaites consécutives. Antoine Sibierski a envoyé un message fort dans ce sens aux concurrents de Troyes, dans la course vers la Ligue 1.

Antoine Sibierski ne voit pas l’ESTAC en crise

L’ASSE (4e) est revenue à seulement 4 points de l’ESTAC, à l’issue de la 22e journée de championnat. Pire pour le leader, il ne compte plus que 2 points d’avance sur ses deux dauphins, le Stade de Reims (2e) et le Mans FC (3e).

En effet, l’équipe de Troyes a perdu ses 3 derniers matchs consécutifs, soit 0 pris point sur 9 possible. Conséquence ? Ses concurrents directs dans la course pour la montée en Ligue 1, dont l’AS Saint-Etienne, se sont rapprochés d’elle. Le club aubois peut être éjecté de son fauteuil de leader à l’issue de la prochaine journée, en cas d’une nouvelle défaite à Bastia.

Malgré la menace réelle des Rémois, des Manceaux et des Stéphanois, l’ESTAC reste sereine. Du moins, son Directeur sportif. Il s’est présenté en conférence de presse pour calmer et rassurer les supporters du club aubois, qui commencent à s’inquiéter après 4 défaites de suite, coupe de France incluse.

« Tout club qui veut monter en Ligue 1 a cette petite défaillance à un moment donné, mais il n’y a rien de grave », a-t-il rassuré, tout en insistant : « Il n’y a surtout pas de panique à avoir. Je le répète, la saison est extraordinaire, donc ça. On doit capitaliser sur tout ce qu’ont fait le staff et les joueurs d’extraordinaire depuis le début de saison ».

Optimiste et confiance, le dirigeant de l’ES Troyes AC estime que le plus important, c’est le prochain match contre le SC Bastia, en Corse.

« On prend les matchs un par un, on ne va surtout pas se projeter (plus loin, ndlr). Aujourd’hui, on veut gagner le prochain match, et ça sera comme ça toutes les semaines », a-t-il déclaré.

Antoine Sibierski a prévenu, ensuite, les clubs engagés dans le sprint final avec l’ESTAC, pour la montée dans l’élite : « On a qu’une envie, c’est de tout manger et de garder cet état d’esprit-là, celui qu’on a depuis la reprise, le 21 juin dernier ».

En conclusion, le technicien de 51 ans a laissé un long message de remobilisation aux supporters troyens.

« Comment vous pourriez imaginer des personnes du City Group, notamment sur le plan sportif, qui sont des compétiteurs, le coach et les joueurs […], de ne pas avoir cette volonté de gagner tous les matchs ? », a-t-il interrogé d’abord, avant de lancer cet appel :

« On avait creusé un certain écart qui, potentiellement, pouvait nous protéger d’une situation comme celle actuelle. […]. En interne, on en a conscience, mais il faut que les supporters en soient conscients également. J’invite tous les fans de l’ESTAC à venir en grand nombre à chaque match à domicile et à l’extérieur. […]. Le staff et les joueurs en ont réellement besoin. Ils ont besoin de vous pour créer cet engouement, encore plus important, plus intense, pour gagner le match à venir ».

