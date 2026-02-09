Stade Rennais : Habib Beye limogé, son successeur arrive !

Afficher l’index Masquer l’index
Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Les dirigeants bretons ont officialisé son départ ce lundi. Ils ont même déjà identifié son successeur.
La défaite de trop ! Le Stade Rennais a été corrigé ce samedi par le RC Lens 3 buts à 1. Ce quatrième revers consécutif a été fatal à Habib Beye. L’entraîneur de Rennes était déjà en sursis après l’élimination en Coupe de France face à Marseille.
Après cette nouvelle déconvenue à Bollaert, les dirigeants bretons ont décidé d’agir. Son sort vient être réglé ce lundi au terme d’une réunion décisive avec l’état-major du SRFC. Dans les couloirs du Roazhon Park, le limogeage d’Habib Beye ne faisait aucun doute. Tant les résultats comme le jeu pratiqué ne sont pas du tout à la hauteur des attentes.
Franck Haise, candidat numéro 1 pour le remplacer
Les Bretons sont désormais en quête de celui qui succédera à l’ancien international sénégalais. Le nom de Franck Haise revient en tête de liste, indique L’Equipe. L’ancien coach de l’OGC Nice est libre de tout contrat. Son profil de bâtisseur est très apprécié en interne. Franck Haise fait figure de priorité aux yeux des dirigeants bretons. Reste à savoir s’il acceptera de relever ce défi.
