OM-Strasbourg : Pancho Abardonado lâche une info choc !

Le choc OM-Strasbourg se joue ce samedi au Vélodrome avec Pancho Abardonado sur le banc. L’entraîneur intérimaire a d’ailleurs confirmé un forfait en défense pour ce match.

OM : Pancho Abardonado s’attend à une ambiance particulière au Vélodrome

Roberto De Zerbi limogé, l’Olympique de Marseille cherche son successeur. Plusieurs noms sont annoncés, tel que Habib Beye, Sergio Conceiçao ou encore Igor Tudor. Mais la direction de l’OM a fait un choix fort dans cette période mouvementée.

Elle a décidé de confié les clés du camion à Pancho Abardonado. Ce dernier assurera l’intérim. Il sera épaulé dans cette tâche par Romain Ferrier. « C’est le coach de la réserve. Il vient m’aider. Il m’épaule beaucoup. On ne peut pas tout voir, il est là pour corriger », assure-t-il devant les médias.

Lire aussi : OM-Strasbourg : Enorme coup dur pour Marseille en défense !

À voir

OM : Habib Beye proche de signer, son arrivée enfin fixée !

Le coach intérimaire s’attend à une ambiance hostile dans les tribunes du Vélodrome. Les derniers revers de l’Olympique de Marseille ayant suscité l’ire des supporters. « Il faut s’attendre à un public vraiment chaud (…) Il y aura sûrement des banderoles, des chants ». Le choc OM-Strasbourg promet ainsi d’être chaud bouillant.

Leonardo Balerdi est forfait face au RC Strasbourg

Une victoire de l’OM est impérative pour relancer dans la course au podium mais aussi pour apaiser les tensions. Pancho Abardonado a d’ailleurs rassuré sur l’état d’esprit des joueurs. « Ils se sentent responsables et revanchards. Il faut gagner demain. Il faut se rattraper (…) Il y aura une réaction ».

Toutefois, l’OM ne se présentera pas face au RCSA avec un effectif au complet. Leonardo Balerdi ne sera pas de la partie en raison d’un problème à l’oreille. Il sera sans doute remplacé par Nayef Aguerd de retour de blessure. « Balerdi va nous manquer. Sinon Nayef s’est entrainé normalement ».

Pancho Abardonado devra trouver les solutions pour consolider la défense. Il a surtout pour mission de renouer avec le succès dès demain soir, à partir de 17h.

Lire la suite sur l’OM :

Succession De Zerbi : L’OM contacte un ancien de Monaco !

À voir

ASSE : Montée en L1, l’ESTAC se remobilise et menace

Ça chauffe à l’OM : Benatia rencontre le nouvel entraîneur !

OM : Habib Beye vers Marseille ? De terribles révélations tombent