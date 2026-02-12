Mercato Stade Rennais : l’arrivée du nouveau coach quasi bouclée

Un nouveau coach est sur le point de poser ses valises au Stade Rennais. Des révélations tombent concernant les détails du deal.

Mercato : le Stade Rennais mise sur Franck Haise

Après le licenciement de Habib Beye, dont le discours ne faisait plus l’unanimité dans le vestiaire, le Stade Rennais a lancé sa quête d’un nouvel entraîneur. La priorité des dirigeants bretons est Franck Haise.

Âgé de 48 ans, Habib Beye pourrait rapidement rebondir, notamment du côté de l’Olympique de Marseille, qui vient de se séparer de Roberto De Zerbi. À Rennes, le nom de son successeur circule déjà. Libre depuis la fin de son aventure à Nice le 28 décembre, Franck Haise est proche de débarquer en Bretagne.

Selon Ouest-France, les Rouge et Noir envisagent de lui proposer un contrat courant jusqu’en juin 2027, soit moins d’une saison et demie. Une durée courte pour redresser la barre. L’ancien entraîneur du RC Lens pourrait débarquer avec ses adjoints de confiance, Johann Ramaré et Lilian Nalis, et retrouver Arnaud Pouille, un dirigeant avec lequel il entretient des liens étroits.

En attendant une éventuelle officialisation, Rennes doit se concentrer sur la réception du Paris Saint-Germain. Un défi de taille : les Parisiens, portés par un retentissant 5-0 face à l’OM, arrivent en pleine confiance. Les Bretons, eux, tenteront de s’appuyer sur l’intérim de Sébastien Tambouret pour contenir l’armada de Luis Enrique avant l’arrivée probable de Franck Haise.

