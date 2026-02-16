OL : Record d’invincibilité, Tolisso prévient les Gones

L’OL est à un match d’un record historique du club. Mais pour Corentin Tolisso, ce n’est ni moment de s’enflammer ni de se relâcher.

OL : 13 victoires de rang, Lyon à un pas d’un record historique

L’OL est sur une série de 13 victoires de suite, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, l’équipe de Lyon a enregistré sa 7e victoire consécutive, dimanche, contre l’OGC Nice (2-0) à Décines.

Corentin Tolisso et ses coéquipiers sont donc à un succès d’un vieux record de 14 victoires d’affilée, réalisé entre août et novembre 2006.

Si l’Olympique Lyonnais s’impose contre le RC Strasbourg, en Alsace, le dimanche 22 février, il égalera le record qui date de 20 ans.

24 succès en 33 matchs, Fonseca déjà dans l’histoire de Lyon

L’équipe de Paulo Fonseca est d’ailleurs déjà entrée dans l’histoire du club rhodanien, grâce à ses 24 victoires en 33 matchs officiels, soit 73% de succès. C’est en effet, le meilleur pourcentage de victoires du club à ce stade de la saison.

À voir

OM secoué par un clash inattendu : Medhi Benatia impliqué

L’enchaînement de ces victoires a permis à l’OL de se hisser sur le podium et de mettre l’OM à 5 points. À 12 journées de la fin de la Ligue 1, Lyon a 7 points de retard sur le RC Lens et 6 points en moins que le PSG, dauphin du nouveau leader lensois.

Les Gones sont aussi qualifiés directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa et sont en quarts de finale de la coupe de France.

La consigne ferme de Tolisso pour poursuivre la série de victoires

Corentin Tolisso est certes heureux de cette performance remarquable du club, mais il recommande à ses coéquipiers de rester concentrer, afin de ne pas passer à côté de leurs objectifs de la saison.

« Cette série de victoires est plus que positive. Nous devons conserver notre efficacité, notre humilité et cet état d’esprit au sein de l’équipe, car nous n’avons aucune envie que cela s’arrête », a-t-il déclaré, à l’issue du match contre le Gym.

Un calendrier infernal se profile pour l’Olympique Lyonnais

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais a un calendrier infernal à partir de cette semaine. Après Strasbourg, il enchaînera avec un autre déplacement compliqué à Marseille, avant de recevoir le Paris FC en Ligue 1, puis le RC Lens en coupe de France. Et ce n’est pas tout ! Lyon sera en lice en C3, le 12 mars, contre le Paok Salonique, le Celta Vigo, Lille ou l’Etoile Rouge de Belgrade.

À voir

Monaco-PSG : Luis Enrique menacé par une lourde sanction

Avant ce rendez-vous décisif de l’OL en coupe d’Europe, Paulo Fonseca espère récupérer tous les blessés de son équipe, notamment Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Lire aussi sur l’OL :