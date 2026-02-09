OL : Le secret de l’incroyable série de Lyon dévoilé

L’OL est sur une incroyable série de 12 victoires consécutives. Mais quel est le secret de l’émergence du club rhodanien ? Est-ce le retour de suspension de Paulo Fonseca ?

OL : 12 victoires de suite, l’extraordinaire série lyonnaise !

L’OL a fini premier de la poule unique en Ligue Europa, sur 36 équipes, et est qualifié directement pour les 8es de finale. Les Gones ont enregistré 7 victoires en 8 matchs disputés dans la phase de Ligue de la C3. Ils sont aussi crédités de la meilleure attaque avec 18 buts inscrits et de la deuxième défense avec seulement 5 buts concédés.

En Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca a fait une remontée inattendue au classement, pour se hisser sur le podium, en passant devant l’OM. L’Olympique Lyonnais poursuit également sa campagne en coupe de France. Il affrontera le RC Lens en quart de finale, le 5 mars prochain.

Lyon brille en Ligue Europa, en Ligue 1 et en coupe de France

Lyon brille dans ces trois compétitions grâce à sa longue série de 12 victoires de suite. Depuis leur défaite à Lorient en championnat (1-0), le 7 décembre 2025, le capitaine Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont gagné tous leurs matchs, toutes compétitions confondues. Soit deux mois d’invincibilité.

Fonseca : « La recette, c’est la mentalité et le travail collectif des joueurs »

Selon l’entraîneur de l’OL, il n’a pas de bâton magique, mais plutôt un collectif fort et un mental inébranlable. « La recette, c’est la mentalité des joueurs et la manière dont ils travaillent ensemble », a -t-il indiqué après la victoire, à 10, contre le FC Nantes à la Beaujoire.

« On a démontré cet état d’esprit. Dans ce genre de situation, l’équipe a su prendre ses responsabilités, et c’est vraiment très bien. L’état d’esprit était magnifique, je suis très content. J’aime ressentir cette mentalité de l’équipe », s’est félicité le technicien portugais.

Clinton Mata : « On ne se met aucune pression »

Clinton Mata, l’un des cadres du vestiaire lyonnais, souligne un autre point fort de leur l’équipe. « On ne se met aucune pression, mais on reste ambitieux. On continue à jouer notre propre jeu. Là, tu vois une famille sur le terrain », a-t-il expliqué.

Rappelons à toutes fins utiles que Paulo Fonseca était suspendu pendant le début de saison. Il a retrouvé le banc des Gones après le 30 novembre 2025. Et c’est justement depuis son retour de 9 mois de suspension que l’Olympique Lyonnais a enclenché sa remarquable série.

