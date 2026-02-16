OM : Le successeur de Benatia connu, annonce imminente !

La démission surprise de Medhi Benatia bouleverse l’organigramme de l’OM. Mais la direction phocéenne n’a pas tardé à trouver son successeur.

Mercato OM : Federico Balzaretti pour remplacer Medhi Benatia

Le départ de Medhi Benatia a provoqué une onde de choc à l’Olympique de Marseille. Sa démission était déjà envisagée au lendemain de la déroute face au PSG (5-0). Elle s’est concrétisée ce dimanche. Le Marocain quitte ses fonctions de directeur de football de l’OM quelques jours seulement après l’éviction de Roberto De Zerbi.

Ces départs successifs plongent l’OM dans une crise institutionnelle. En plus d’un nouvel entraîneur, la direction phocéenne doit trouver un nouveau directeur sportif. Cette dernière question semble déjà réglée en interne. Le compte Massilia Zone sur X assure que le nom de Federico Balzaretti est en pole position pour remplacer Medhi Benatia.

Une promotion imminente à l’Olympique de Marseille

Notons que l’ancien dirigeant de l’AS Rome est arrivé à l’OM en novembre dernier en tant que adjoint de Medhi Benatia. Il est du coup le candidat naturel pour reprendre le flambeau et gérer les affaires courantes. Son profil permettrait d’assurer une certaine continuité opérationnelle, en évitant un effondrement total de la structure mise en place ces derniers mois.

Le président Pablo Longoria avait pris du recul sur l’opérationnel. Il pourrait cependant revenir en première ligne, notamment sur la gestion des futurs mercatos. Ce remaniement nécessitera l’aval de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM ne devrait pas tarder à donner son ok. La promotion de Federico Balzaretti semble donc imminente.

