Mercato PSG : le jackpot arrive pour un super crack

Du beau monde tourne autour d’un top joueur du PSG. Un cador anglais veut faire de folie pour le déloger de Paris.

Mercato PSG : Mbaye affole l’Angleterre, un jackpot en vue cet été

Malgré un rôle encore secondaire au PSG, Ibrahim Mbaye attise de plus en plus de convoitises à l’approche du mercato estival. L’ailier sénégalais, sacré avec le Sénégal, voit plusieurs cadors de Premier League prêts à formuler une offre XXL pour s’attacher ses services.

Auteur d’un but et de deux passes décisives cette saison, le jeune talent de 18 ans s’est imposé comme une option fiable dans la rotation offensive de Luis Enrique, qui apprécie sa percussion et sa qualité technique. Utilisé à une vingtaine de reprises toutes compétitions confondues, le natif de Trappes confirme sa montée en puissance, même si la concurrence limite encore ses perspectives de titularisation.

Selon les informations de The Athletic, Chelsea surveille le dossier, mais c’est surtout Aston Villa qui pousse en coulisses. Son entraîneur Unai Emery, séduit par son profil, souhaiterait en faire une recrue prioritaire dès l’été prochain. Une offensive financière conséquente pourrait convaincre Paris d’ouvrir la porte.

Estimé autour de 25 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur a vu sa cote grimper après la victoire sénégalaise à la Coupe d’Afrique des Nations, où il a brillé dans un rôle de joker. Les pensionnaires du Parc des Princes vont bientôt trancher : prolongation pour sécuriser son avenir ou vente pour réaliser une plus-value importante.

