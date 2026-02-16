Mercato OM : Bonne nouvelle pour l’arrivée de Habib Beye !

La démission surprise de Medhi Benatia a semé le doute sur une arrivée de Habib Beye à l’OM. Mais la donne serait bien différente en interne.

Mercato : L’OM insiste, le dossier Habib Beye avance malgré le départ de Benatia

La succession de Roberto De Zerbi à de l’Olympique de Marseille connaît un nouveau rebondissement. Le départ inattendu de Medhi Benatia laissait craindre un abandon définitif du dossier Habib Beye. Car l’ancien directeur sportif de l’OM était le principal artisan de cette signature.

Sa détermination aurait d’ailleurs provoqué certaines frictions avec le président Pablo Longoria. Pourtant, la possible nomination de Habib Beye à l’OM reste brûlante. Le compte Massilia Zone sur X le confirme, la direction phocéenne n’a pas rompu le contact malgré le séisme interne.

Au contraire, l’état-major olympien insisterait toujours pour faire venir son ancien capitaine emblématique. Le seul véritable obstacle à sa venue ? Le contentieux juridique entre Habib Beye au Stade Rennais. Le verdict de la commission juridique de la LFP est attendu pour ce mardi.

Eric Chelle en cas d’échec des négociations

Cela est perçu comme le dernier verrou à lever avant l’arrivée de Habib Beye à l’Olympique de Marseille. Mais en cas d’échec, l’OM a déjà d’autres alternatives sous la main. Des échanges récents auraient eu lieu avec Eric Chelle. Le sélectionneur du Nigéria reste aussi un sérieux candidat à la succession de De Zerbi.

Reste à savoir quel sera le choix définitif de l’Olympique de. Marseille. Le président Pablo Longoria et son équipe naviguent entre crise sportive et la nécessité de vite trouver un nouveau coach sur le banc de touche.

