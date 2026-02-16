L’ASSE se hisse sur le podium de la L2, Davitashvili aussi

Revenu de maladie, Zuriko Davitashvili, attaquant de l’ASSE, s’est bien relancé dans la course au titre de meilleur buteur de la Ligue 2. Il est monté sur le podium.

Zuriko Davitashvili, meilleur buteur de l’ASSE

L’ASSE s’est hissé sur le podium de la Ligue 2, à l’issue de la 23e journée, grâce à sa victoire à Guingamp. Une victoire signée Zuriko Davitashvili, auteur des deux buts des Verts contre l’En Avant au Roudourou. Il a ouvert le score sur penalty (10e), avant de marquer de la tête, 4 minutes plus tard.

L’ailier gauche des Verts a ainsi inscrit ses 9e et 10e buts de la saison, en 19 matchs disputés en championnat. Il est de loin le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne, devant Irvin Cadorna (5 buts) et Josuaha Duffus, Augustine Boakye, Lucas Stassin et Florian (4 buts chacun).

L’ailier de Saint-Etienne, 3e meilleur buteur de la Ligue 2

Comme l’équipe stéphanoise, l’international Géorgien (52 sélections) est également monté sur le podium du classement des meilleurs buteurs. Troisième exæquo avec Thomas Robinet de Dunkerque, il est devancé par Tawfik Bentayeb de l’ES Troyes (10 buts aussi, mais en 16 matchs) et Louis Mafouta de l’EA Guingamp (11 buts).

Le numéro 22 de l’ASSE n’est pas que décisif offensivement, il sait également se mettre au service du collectif pour les tâches défensives, comme l’a souligné Joss Randall pour Peuple-Vert.

« Zuriko Davitashvili a ajouté une corde à son arc. On connaissait son allant offensif ; on découvre son implication défensive. Il attaque toujours, mais désormais, il revient. Et ça change tout dans l’équilibre du côté gauche de l’AS Saint-Etienne« , a souligné le chroniqueur.

