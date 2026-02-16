OL : Fonseca se lâche sur une urgence à Lyon !

L’équipe de l’OL marche très bien en ce moment ! Cependant, Paulo Fonseca a hâte de retrouver son groupe au grand complet, pour le décisif sprint final de la saison.

OL-Nice : Lyon gagne sans Endrick, Moreira, Kluivert et Tagliafico

L’OL a consolidé son avance sur l’OM, grâce à sa victoire contre l’OGC Nice (2-0). Troisième au classement, Lyon compte désormais 5 points d’avance sur Marseille, relégué à la 4e place depuis sa lourde défaite contre le PSG (5-0).

Les Gones sont invincibles en ce moment. Ils sont sur une remarquable série de 13 victoires consécutives, toute compétitions confondues, dont 7 de suite en championnat.

Lisez aussi : OL : Ligue 1, Lyon se mêle à la lutte pour le titre

À voir

OM : Le successeur de Benatia connu, annonce imminente !

Dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca était privé de nombreux joueurs. Endrick était suspendu, tandis qu’Afonso Moreira (ischio), Ruben Kluivert (adducteurs) et Nicolas Tagliafico (entorse à la cheville) sont blessés.

Nuamah et Fofana toujours absents à Lyon

Outre ces quatre joueurs importants, le coach de l’Olympique Lyonnais ne peut toujours pas compter sur Ernest Nuamah et Malick Fofana, des blessés de longue date. Opérés respectivement du genou (avril 2025) et de la cheville (octobre 2025), les deux ailiers sont toujours en réathlétisation.

Et cela commence à agacer Paulo Fonseca, qui a besoin d’un effectif au grand complet pour rester compétitif à la fois en Ligue 1, en Ligue Europa et en Coupe de France.

OL : Fonseca a hâte de voir tous les joueurs disponibles

Il espère récupérer tous les blessés dans un bref délai, avant les 8es de finale de la Ligue des Champions en mars. « Nous avons besoin d’avoir tous les joueurs disponibles », a-t-il lâché après le succès contre les Niçois.

« Jusqu’à maintenant, on avait beaucoup de problèmes. […]. Je pense que la progression peut arriver avec les joueurs qui arrivent et qui étaient blessés. Je m’attends à ce moment où nous aurons tous les joueurs et toutes les possibilités offertes à l’équipe », a souhaité l’entraineur de l’OL.

Lisez aussi sur l’OL :

Mercato OL : Une recrue hivernale en grand danger à Lyon

À voir

Mercato PSG : le jackpot arrive pour un super crack

Mercato OL : Une offre XXL arrive pour un buteur

Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien