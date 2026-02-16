OM secoué par un clash inattendu : Medhi Benatia impliqué

La démission de Medhi Benatia révèle une crise profonde au sein du vestiaire de l’OM. Le divorce avec Mason Greenwood semblait déjà consommé !

Ça se gâte à l’OM : la vérité sur le clash Greenwood-Benatia

L’Olympique de Marseille sombre dans une crise sans précédent, ayant fait deux victimes. L’entraîneur Roberto De Zerbi a jeté l’éponge. Quelques jours après son départ, c’est Medhi Benatia qui a démissionné face à l’inconstance chronique de son équipe. L’ex-directeur du football de l’OM s’est même retrouvé au cœur de fractures devenues irréparables.

L’Équipe rapporte que le management de Medhi Benatia s’est heurté au mécontentement de plusieurs cadres du vestiaire. Son discours de « grand frère » ne passait plus. Mason Greenwood était notamment agacé par les remontrances répétées du dirigeant marocain. Au point où l’attaquant anglais a purement et simplement choisi d’ignorer son supérieur ces derniers mois.

Un vide à combler à l’Olympique de Marseille

Le dialogue était impossible entre les deux hommes. Medhi Benatia, contrastant son autorité remise en cause, a préféré se retirer. Il sentait esseulé et sans levier sur les joueurs les plus influents de l’OM. Le Marocain a ainsi remis sa démission avant que la situation ne dégénère, explique la source.

Son départ laisse un grand vide immense au sein de l’organigramme de l’OM. Car Medhi Benatia était l’un des piliers du projet olympien, qui promettait de ramener la stabilité à Marseille. Cette collaboration se termine dans un climat explosif. Le président Pablo Longoria s’active à présent pour trouver son successeur et un nouvel entraîneur.

