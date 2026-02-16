Monaco-PSG : Luis Enrique menacé par une lourde sanction

Luis Enrique est confronté à une situation désagréable avant le choc Monaco-PSG de ce mardi soir en Ligue des champions. L’un de ses titulaires est sous le coup d’une suspension.

PSG : Luis Enrique le sait, Nuno Mendes sous le coup d’une suspension

Le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Battu à Rennes (3-1), le groupe de Luis Enrique doit vite se relever. Son prochain défi sera face à l’AS Monaco ce mardi en barrage aller de Ligue des champions. Et une possible sanction vient assombrir la préparation du PSG.

Nuno Mendes est en effet sous le coup d’une suspension. Le moindre avertissement ce mardi face à l’AS Monaco le priverait d’un match retour au Parc des princes. L’UEFA l’a confirmé via sa liste de joueurs susceptibles d’être sanctions lors de ces barrages de Ligue des champions.

Luis Enrique est donc confronté à une situation délicate. Perdre un cadre aussi dynamique dans son couloir gauche représenterait un véritable casse-tête. Surtout que les options pour remplacer Nuno Mendes s’avèrent très limitées. L’entraîneur du PSG pourrait trancher entre Lucas Beraldo et Lucas Hernandez.

L’AS Monaco est aussi menacé de suspension

Ces deux joueurs sont cependant en manque de temps au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes devra donc faire preuve d’une grande lucidité dans ses interventions pour éviter de fragiliser le bloc défensif parisien. Son tempérament sera scruté de très près lors de cette double confrontation européenne

L’AS Monaco n’est pas aussi épargné. Trois de ses joueurs sont aussi susceptibles d’être suspendus pour le match retour en cas de carton jaune. Il est question de Thilo Kehrer, Lamine Camara et Aleksandr Golovin. Le danger plane donc des deux côtés.

