Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un international brésilien

La direction du PSG fait des yeux doux à Bruno Guimarães en vue du prochain mercato estival. Mais pour arracher l’international brésilien à Newcastle, le club de la capitale devra casser sa tirelire.

Le dossier Bruno Guimarães pourrait s’inviter au cœur du prochain mercato estival du PSG. Intéressé de longue date par le milieu brésilien, le club parisien sait déjà qu’un transfert s’annonce coûteux, tant Newcastle United se montre ferme sur ses exigences financières.

Après un hiver discret, le Pars Saint-Germain envisage de renforcer des postes ciblés, notamment l’entrejeu. Le profil de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais correspond aux attentes de Luis Enrique : un milieu technique, capable d’imposer de l’impact physique tout en dictant le tempo.

Selon plusieurs informations concordantes, Newcastle n’ouvrirait la porte qu’à partir d’une offre avoisinant les 100 millions d’euros. Une somme qui pourrait refroidir Paris, sans pour autant éteindre l’intérêt, le club souhaitant rester positionné sur le dossier.

À 28 ans, Guimarães pourrait envisager un nouveau défi après plusieurs saisons chez les Magpies, d’autant qu’un exercice compliqué sur le plan collectif pourrait accélérer sa réflexion. Un retour en Ligue 1, dans un environnement qu’il connaît, est bien possible. La position finale de Luis Enrique est attendue. Le conseiller sportif Luis Campos, lui, apprécie depuis longtemps le profil du Brésilien et pourrait passer à l’attaque si le staff valide l’arrivée du Brésilien.

