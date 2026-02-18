Mercato OM : Feu vert imminent pour l’arrivée de Habib Beye

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour faire venir Habib Beye. Et elle vient de recevoir un sérieux coup de pouce de la part du Stade Rennais. Explications.

Mercato : L’OM touche au but pour Habib Beye

L’Olympique de Marseille connait déjà l’identité de celui qui succédera à Roberto De Zerbi. Le propriétaire Frank McCourt a vendu la mèche, confirmant en interne l’arrivée prochaine de Habib Beye. L’ancien défenseur olympien manifeste aussi un désir ardent de de retrouver l’OM.

Cet intérêt réciproque a facilité les discussions. Même si un dernier verrou administratif freine encore cette nomination tant attendue. Habib Beye reste engagé dans un bras de fer juridique avec le Stade Rennais. La récente réunion de conciliation devant la LFP s’est soldée par un échec.

Ce désaccord financier ouvre la voie à une procédure devant le conseil de prud’hommes. Ce différend financier demeure jusqu’ici l’ultime étape avant l’arrivée de Habib Beye à Marseille. Cette situation devrait se débloquer rapidement.

La nomination de Franck Haise à Rennes décante le dossier

La raison ? La direction du Stade Rennais vient d’officialiser la nomination de Franck Haise sur son propre banc. Elle envoie ainsi un signal fort. Ce mouvement devrait logiquement accélérer les modalités de rupture avec Habib Beye. L’affaire devrait être dans les prochains jours.

L’Olympique de Marseille reste donc aux aguets, prêt à accueillir le technicien sénégalais dès que ces détails légaux seront réglés. Cela offrirait à Medhi Benatia et aux supporters marseillais le leader qu’ils réclament pour enfin relancer l’équipe en cette seconde partie de saison.

