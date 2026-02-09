OL : Fonseca vole au secours d’Endrick, exclu à Nantes

Endrick a bénéficié du soutien sans faille de Paulo Fonseca, à la suite de son exclusion lors du match FC Nantes-OL (0-1).

OL : Fonseca dénonce une décision sévère pour Endrick

L’OL a remporté son match de Ligue 1 face au FC Nantes, au stade de la Beaujoire, samedi. Mais la rencontre a été marquée par l’expulsion d’Endrick. Ayant écopé de deux cartons jaunes, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11, à la 58e minute de jeu. Malgré leur infériorité, les Gones ont réussi à préserver le but inscrit plus tôt par Pavel Sulc (25e).

À l’issue du match gagné, Paulo Fonseca a apporté son soutien au jeune attaquant brésilien. Il conteste la décision de l’arbitre. « J’ai regardé la situation d’Endrick : le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, c’est une décision très sévère », a-t-il réagi.

Le coach de Lyon défend son nouveau joyau

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a justifié ensuite la réaction du joueur prêté par le Real Madrid cet hiver. « C’est le troisième match où je trouve que les adversaires font preuve de beaucoup d’agressivité envers Endrick, et les arbitres doivent le protéger. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans. Il était frustré par l’agressivité de l’équipe adverse », a défendu le technicien portugais.

En attendant la confirmation de la suspension automatique du nouveau buteur de l’OL, il manquera le prochain match contre l’OGC Nice, dimanche, au Groupama Stadium. Pour rappel, Endrick est auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 6 matchs disputés, depuis sa signature officielle à Lyon, le 1er janvier 2026.

