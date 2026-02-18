ASSE : Le pire scénario pour Saint-Etienne contre Laval

L’ASSE est certes montée sur le podium, mais sa position est encore très fragile. Elle peut chuter rapidement et se retrouver hors du Top 5.

L’ASSE est 3e, mais sous la menace directe de 3 concurrents

L’ASSE a grimpé au classement de la Ligue 2, grâce à Philippe Montanier. Il a offert deux victoires de suite aux Verts, ce qui leur a permis de se hisser sur le podium, précisément à la 3e place.

Cependant, les Stéphanois ne sont pas à l’abri du retour de leurs concurrents directs, dans la course pour la montée en Ligue 1. Ils comptent 40 points, tout comme le Stade de Reims (2e) et le Red Star (4e).

L’AS Saint-Etienne reste également sous la menace directe du Mans FC (5e avec 39 points) ainsi que de l’USL Dunkerque (6e avec 37 points). Compte tenu du classement actuel très serré dans le haut, il peut être chamboulé dès la 24e journée.

Une défaite et Saint-Etienne se retouve 6e !

Si les Stéphanois perdent leur match contre les Lavallois, ils pourraient chuter jusqu’à la 6e place. Mais à condition que le Red Star prenne au moins un point à Annecy, et que les Manceaux et les Dunkerquois remportent leur match respectif face à l’EA Guingamp et au SC Bastia. C’est en effet, le pire des scénarios pour l’équipe de l’ASSE.

ASSE : La premire place est à portée !

En revanche, elle peut se hisser à la première place du championnat, si elle remporte son match contre Laval (17e et relégable) au stade Geoffroy-Guichard, et que le leader (ESTAC) et son dauphin (Reims) ne gagnent pas.

Les Troyens et les Rémois reçoivent respectivement Pau FC et Amiens SC, le même samedi 21 mars, mais peu avant le match des Stéphanois. Gare donc aux vaincus !

