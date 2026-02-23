Mercato OM : Une grosse décision tombe pour Ceballos !

L’OM pourrait bien voir un dossier brûlant se rouvrir sur le mercato. Dani Ceballos, milieu espagnol en quête de renouveau, se retrouve sur le marché après des mois difficiles au Real Madrid. Une opportunité qui pourrait changer la donne pour le club phocéen.

Mercato OM : Marseille de retour à la charge pour Ceballos ?

Le joueur, qui avait décliné l’OM l’été dernier, traverse une période délicate en Liga. Critiqué pour ses performances et en quête de temps de jeu, Dani Ceballos se voit offrir une porte de sortie par la Casa Blanca. Pour 10 millions d’euros seulement, le club madrilène est prêt à faciliter son départ, selon Defensa Central.

Les dirigeants marseillais suivent ce dossier avec attention. Un recrutement à moindre coût mais de qualité pourrait renforcer le milieu olympien, toujours en quête de créativité et de régularité. Le timing semble idéal pour un retour de flamme entre le joueur et l’OM.

