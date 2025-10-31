Mercato OM : Ça chauffe sérieusement pour Dani Ceballos !

En difficulté au Real Madrid, Dani Ceballos se rapproche de l’OM. Les Olympiens ont repris les négociations et sont proches de boucler l’opération.

Mercato OM : Reprise des négociations pour Dani Ceballos

L’Olympique de Marseille aurait pu le signer dès cet été. Les dirigeants marseillais avaient conclu un accord avec le Real Madrid pour Dani Ceballos. Il ne resterait plus qu’à s’entendre avec le joueur pour finaliser sa signature. Sauf que la volonté du milieu de terrain a tout fait basculer.

Dani Ceballos a choisi de rester à Madrid dans l’espoir de gagner sa place sous les ordres de Xabi Alonso. Cet objectif est loin d’être atteint. L’international espagnol n’a été titularisé qu’à trois reprises en Liga cette saison. Ce traitement le pousserait à aller voir ailleurs dès cet hiver.

C’est là que l’OM ressurgit en force. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas vraiment tiré un trait sur cette piste. Bien au contraire, ils auraient repris les négociations en vue de recruter le joueur de 29 ans en janvier prochain.

Attention à la concurrence du Real Betis

Le média Don Balon confirme cette tendance, assurant que les discussions entre l’OM et le Real Madrid avancent dans la bonne direction. Ces échanges porteraient sur un prêt de Dani Ceballos avec une option d’achat, dont le montant n’a pas encore fuité.

L’Olympique de Marseille semble bien partie pour conclure ce deal. Les Olympiens devront cependant se méfier de la concurrence. Le Betis Séville tente aussi en coulisse de récupérer son ancien joueur. Son profil polyvalent serait très apprécié par l’entraîneur Manuel Pellegrini. La bataille pour sa signature promet ainsi d’être intense.

