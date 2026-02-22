OM : Le vrai souci de Marseille identifié avant l’Olympico

Le problème de l’OM, ces dernières semaines, semble avoir été identifié après la défaite de l’équipe d’Habib Beye à Brest.

OM : Une élimination en C1 qui a laissé des traces

L’OM a été éliminé lamentablement de la Ligue des champions. Elle a concédé 5 défaites en 8 matchs, dont la dernière contre le Club Bruges (3-0) a été lourde de conséquences. Les Phocéens ont fini à la 25e et décevante place sur 36 équipes, au bout de la dernière journée de la phase de Ligue de la C1.

Marseille éjecté du podium et laissé à distance par Lyon

En Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été éjecté du podium à la suite de sa lourde défaire contre le PSG (5-0) et du nul concédé au RC Strasbourg (2-2). Elle est désormais 4e avec 5 points de retard sur l’Olympique Lyonnais. Si Lyon remporte son match, ce dimanche soir à Strasbourg, il aurait 8 points d’avance, avant l’Olympico, programmé le dimanche 1er mars, en clôture de la 24e journée.

Habib Beye rate sa première, contre Brest !

Entretemps, Roberto De Zerbi a été limogé après le naufrage à Paris. Il a été remplacé par Habib Beye, qui a raté son premier match contre le Stade Brestois. L’OM a concédé deux buts dans la première demi-heure de jeu, mais n’a pas eu les ressources physiques nécessaires pour décrocher même un match nul.

« Il faut qu’on soit plus fort dans notre densité athlétique, avoir plus de vitesse dans les transitions pour déstabiliser l’adversaire », a indiqué le nouvel entraîneur. Quant au gardien de but Geronimo Rulli, il a avoué : « On a perdu la confiance en nous-mêmes ».

L’OM confronté à un souci de condition physique

Évidemment, le manque de fraîcheur physique est récurrent chez les Phocéens. Pour les supporters marseillais, « le mal est profond », alors que Beye évoque « petite perte de confiance ». Revenu sur la défaite à Brest, La Provence met le doigt sur le mal des Olympiens.

« Au-delà de la crise de confiance qui frappe l’effectif marseillais, la condition physique des Olympiens inquiète. […]. Les jambes ne suivent plus. Un sentiment persistant depuis le retour de la trêve internationale de novembre. L’OM défaillant au pressing, émoussé au-delà d’un manque évident de coordination, ne tenait pas non plus la distance. Cela n’explique pas tout, mais au moins, en partie… », a écrit le média.

Marseille a donc besoin d’un nouveau souffle pour espérer se relancer dans la course pour une place qualificative en Ligue des Champions.

Le FC Metz donne une leçon inattendue à l’OM

OM : Voici le vrai problème de Marseille !