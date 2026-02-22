Mercato PSG : Luis Campos boucle une grosse signature !

Le PSG réalise une très bonne opération dans la construction de son équipe. En coulisses, Luis Campos a sécurisé l’un des piliers du projet parisien, avec la prolongation de João Neves, symbole d’une stratégie claire et ambitieuse.

Mercato PSG : La belle histoire continue entre João Neves et Paris

Arrivé avec l’étiquette de prodige, João Neves n’a pas mis longtemps à faire taire les doutes. À peine une saison et demie au Paris Saint-Germain, et déjà l’allure d’un patron au milieu. Intelligence de jeu, volume, maturité : le Portugais a conquis le vestiaire comme le Parc.

Sous la houlette de Luis Enrique, il s’est affirmé comme une pièce maîtresse du système parisien. Son influence lors du sacre continental historique a fini de convaincre la direction : un tel talent ne se laisse pas filer. En première ligne, Luis Campos a piloté les discussions avec efficacité.

Résultat : une prolongation imminente assortie d’une revalorisation salariale, selon Le Parisien, preuve que Paris sait récompenser la performance. Le message est clair : le Paris SG veut stabiliser son ossature avant d’attaquer le prochain mercato. Après d’autres dossiers sensibles en interne, le club confirme sa ligne directrice : conserver ses joyaux pour viser encore plus haut.

PSG : João Neves, une prolongation de contrat pour récompenser son explosion au plus haut niveau

