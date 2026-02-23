Stade Rennais : Le vestiaire se lâche sur la méthode Haise

La première de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais a fait des étincelles. Les joueurs, séduits par sa méthode, affichent un enthousiasme communicatif pour la suite de la saison.

Stade Rennais : Une entame prometteuse à Auxerre pour Haise

Le Stade Rennais a frappé fort pour son entrée sous l’ère Franck Haise, en s’imposant 3-0 à Auxerre avec une maîtrise tactique impressionnante. Anthony Rouault, défenseur central de 24 ans, ne cache pas son plaisir : « C’est bien pour la première du nouveau coach, c’est une bonne chose. On va pouvoir bien bosser tous ensemble », confie-t-il à Ligue 1+.

Cette première sortie convaincante illustre déjà l’empreinte de Haise sur le collectif. Les automatismes se mettent en place et le vestiaire respire un nouvel élan, prêt à relever les défis à venir. Au-delà du résultat, c’est la cohésion qui fait la force de ce Rennes version Haise. « Déjà la première semaine s’est bien passée et là on va pouvoir bien travailler la semaine prochaine en s’appuyant sur ce match pour préparer celui contre Toulouse. On est dans un bon état d’esprit, ça va être top », poursuit Rouault.

Le groupe semble comprendre l’importance de l’ambiance et de l’entraide pour prolonger cette dynamique. Dans un championnat où la régularité fait souvent la différence, cette union pourrait devenir l’argument clé des Bretons. L’attention se tourne déjà vers le prochain rendez-vous contre Toulouse. Rennes vise à capitaliser sur ce succès inaugural, en continuant de peaufiner sa solidité défensive et sa construction collective.

