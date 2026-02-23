ASSE : Davitashvili lance un avertissement clair aux Verts

Dans un Chaudron incandescent, l’ASSE a frappé un grand coup en dominant le Stade Lavallois (2-1). Au-delà des trois points, Zuriko Davitashvili a posé des mots forts, presque solennels, sur l’ambition stéphanoise.

ASSE : Un succès capital face à Laval

Il ne fallait pas arriver en retard à Geoffroy-Guichard. Dès la 3e minute, Davitashvili transformait son penalty avec une froideur clinique. Un geste simple en apparence, mais lourd de conséquences dans cette 24e journée de Ligue 2, puisqu’il permet à l’ASSE de s’imposer 2-1 face à Laval. Ce succès propulse les Verts à la deuxième place, synonyme d’accession directe.

Un strapontin qui vaut de l’or à ce stade de la saison. L’équipe dirigée par Philippe Montanier a su capitaliser sur son entame idéale avant de résister au retour mayennais. Un match de candidats à la montée, avec ses certitudes et ses frissons.

Davitashvili, la lucidité derrière le sourire

Après la rencontre, le Géorgien n’a pas fanfaronné. « J’ai travaillé pour aider l’équipe avec ce but et le travail défensif. C’est important d’enchaîner les victoires. Notre objectif était de prendre les trois points et cela a été fait. » Le ton est posé, l’analyse limpide.

Mais Davitashvili ne s’arrête pas à l’euphorie du classement. « La seconde période a été difficile pour nous, on a encore du travail sur certaines choses. » Une piqûre de rappel. L’ailier rappelle que le talent ne dispense pas de rigueur, et que les ambitions se construisent dans la constance.

Deuxième place : privilège fragile

La dynamique est réelle, la confiance palpable. Saint-Étienne enchaîne, marque tôt, défend avec acharnement. Pourtant, rien n’est figé. En Ligue 2, les écarts fondent plus vite qu’une avance sous pression. L’avertissement de Davitashvili vaut pour tout le vestiaire : savourer, oui, s’endormir, jamais. À quatorze journées du terme, les Verts tiennent leur destin entre leurs mains.

