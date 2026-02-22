L’OM cherche un nouveau souffle avant l’Olympico contre Lyon

Avant l’Olympico, l’OM a décidé d’aller se ressourcer à Marbella en Espagne. Pour Habib Beye, ce voyage est nécessaire pour se remettre la tête à l’endroit et se régénérer.

OM : Les événements se sont enchaînés à Marseille

L’OM avait pris une râclée contre le PSG à Paris (5-0). Après cette déculottée, la direction du club a limogé Roberto De Zerbi. Dans la foulée, Mehdi Benatia a rendu sa démission, avant d’être reconduit par Frank McCourt, avec plus de pouvoirs.

Le Directeur du football a ensuite nommé Habib Beye. Mais le nouvel entraîneur a perdu son premier match avec l’Olympique de Marseille contre le Stade Brestois, à Brest (2-0). Ces dernières heures, la rumeur sur le départ du président Pablo Longoria circule en Provence, pendant que les supporters grognent.

Beye et son équipe en stage à Marbella pour couper avec la pression de Marseille

Pour couper avec toutes cette pression et l’atmosphère très chargée dans la citée phocéenne, Habib Beye été son équipe vont se retrancher à Marbella, dès lundi. Ils y resteront jusqu’à vendredi prochain, pour préparer l’Olympico contre Lyon, loin des tensions et de la pression.

Lisez aussi : Mercato OM : Un gros transfert de Marseille se refroidit

À voir

PSG – Monaco : C1, le verdict tombe pour Ousmane Dembélé

« Il faut qu’on retrouve la connexion entre nous. J’espère que cette semaine en Espagne va nous aider », a souligné Geronimo Rulli, le gardien de but de l’OM. « Avec le nouveau staff, on doit chercher la cohésion et le bon état d’esprit. Des choses qui nous manquent beaucoup aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le nouveau coach a la recherche de nouveaux ressorts pour rebondir

Quant au nouveau coach des Olympiens, il doit trouver de nouveaux ressorts pour permettre à son équipe de rebondir. En tout cas, Marseille a besoin d’un nouveau souffle pour se relancer dans la course pour la qualification à la Ligue des champions.

Au-delà de se ressourcer, Habib Beye doit travailler à augmenter la condition physique de ses joueurs, car son équipe souffrent évidemment d’un énorme souci physique.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Défaite à Brest, énorme opportunité pour Lyon et Lille

Le FC Metz donne une leçon inattendue à l’OM

À voir

Transfert de Luka Vuskovic au PSG, le coup de maître de Campos

OM : Voici le vrai problème de Marseille !