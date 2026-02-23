Mercato PSG : Ça coince pour une signature majeure, Paris accélère

Le PSG veut frapper fort cet été, mais le chemin vers une nouvelle pépite se complique. Alors que le club parisien a réussi à prolonger João Neves, un autre dossier majeur s’enlise malgré la volonté affichée de sécuriser ses jeunes talents.

Mercato PSG : Senny Mayulu, un joyau en surchauffe

À seulement 19 ans, Senny Mayulu est déjà sur tous les radars. Formé au PSG, le jeune joueur brille par sa polyvalence : capable de jouer en attaque, au milieu ou en défense, il s’affirme comme un atout stratégique pour Luis Enrique. Sa maturité et sa lucidité sur le terrain lui donnent une aura rare pour un joueur de son âge, faisant de lui un symbole potentiel de la nouvelle génération parisienne.

Mais cette ascension fulgurante attire aussi des convoitises. Plusieurs clubs européens observent le titi parisien avec attention, proposant des contrats alléchants tant sur le plan salarial que sur le temps de jeu. Une pression extérieure qui complique sérieusement les négociations avec le Paris SG, déjà engagé dans un bras de fer délicat.

Des négociations tendues malgré une offre généreuse

Le Paris SG, conscient de la valeur de Mayulu, n’a pas lésiné : un contrat longue durée jusqu’en 2030 a été proposé, preuve de la confiance et de l’ambition du club pour son jeune prodige. Pourtant, les exigences du joueur semblent dépasser la grille salariale habituelle, créant un point de friction notable, selon RMC. La direction parisienne doit donc jongler entre attirer et fidéliser ses talents tout en maintenant un équilibre budgétaire strict.

Après celle de J.Neves, le PSG a proposé il y a qqs mois une prolongation jusqu'en 2030 à Senny Mayulu. Problème les negos sont au point mort, les prétentions salariales du joueur sont bien au dessus de la grille salariale prévue par le club. Le club est déçu de la situation… — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) February 22, 2026

Si l’accord venait à capoter, Paris risquerait de perdre un élément clé destiné à incarner sa stratégie de renouvellement et de continuité sportive. Le club accélère donc, multipliant les discussions et ajustant ses offres pour convaincre Mayulu de rester sous la bannière rouge et bleue. Le suspense reste entier : la signature de ce prodige pourrait bien devenir le feuilleton phare du mercato estival parisien.

