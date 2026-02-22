Strasbourg-OL : Déjà un énorme coup dur pour Lyon !

L’OL n’avait pas besoin de cela. En déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, l’Olympique Lyonnais a perdu l’un de ses atouts majeurs en plein combat. Une alerte musculaire qui tombe au plus mauvais moment de la saison.

Strasbourg-OL : Pavel Šulc sort sur blessure et inquiète

Le scénario a glacé le banc lyonnais. En début de rencontre, Pavel Šulc s’est soudainement arrêté, la main derrière la cuisse, le visage fermé. Quelques minutes plus tôt déjà, le milieu tchèque semblait gêné. Cette fois, le verdict visuel était sans appel : les ischio-jambiers ont lâché.

Soigné longuement près de sa surface, incapable d’enchaîner les appuis, le joueur de 25 ans a finalement quitté la pelouse, tête basse. Un silence pesant a accompagné sa sortie, comme un pressentiment collectif. Le staff médical n’a pris aucun risque, préférant procéder à un remplacement rapide.

Noah Nartey est entré pour colmater l’urgence, mais l’équilibre lyonnais a vacillé. A la 37e minute, Martial Godo a ouvert le score pour les Alsaciens. Reste désormais l’inconnue médicale. Une lésion aux ischios peut signifier deux semaines d’absence… ou bien davantage.

